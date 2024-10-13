Бойцы «Ахмата» рассказали, как держали Курдюмовку и спали в противогазах

Бойцы спецназа «Ахмат» с позывными Щербак и Сафон 86 дней были отрезаны от своего подразделения в Курдюмовке (ДНР), воду и еду им приходилось доставлять дронами. Для выхода бойцов из опорника тогда была вырыта «труба» под землёй длиной более 3 км. Об этом рассказывают военные в сюжете военкора RT Влада Андрицы.

«Это всё закалило, мы прошли огонь и воду, и только в положительную сторону на нас это должно повлиять», — говорит Щербак.

Одно время военные спали в противогазах, потому что украинские боевики скинули на их позиции боеприпасы с газом.

Путин сделал заявление о переговорах с Украиной

Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, как двое российских военных после вторжения ВСУ в Курскую область оказались на захваченной территории и два месяца пробирались по тылам противника к позициям ВС России. Их имена — Курбан Абдурахманов из Избербаша и Алексей Сибиряков из Бурятии.