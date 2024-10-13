Миротворцы зафиксировали вторжение в Ливан со стороны ЦАХАЛ

Три израильских военных подразделения вошли на территорию юга Ливана, говорится в заявлении миротворцев миссии ООН (UNIFIL) в Ливане. При этом два танка ЦАХАЛ вторглись на позиции миротворцев, повредив инфраструктуру.

Миротворцы миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ) стали свидетелями серьезного нарушения со стороны израильских сил в ранние часы воскресенья, когда три израильских военных подразделения пересекли «голубую демаркационную линию» и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья, — говорится в заявлении.

Ранее двое военнослужащих из состава Временных сил ООН (ВСООНЛ, UNIFIL) в Ливане получили ранения в результате обстрела штаб-квартиры миротворцев на мысе Рас-эн-Накура военнослужащими Израиля. Также израильские солдаты обстреляли позицию ООН под кодовым названием «1-31» в деревне Лаббуне, попав во вход в бункер, где укрывались миротворцы, и повредив транспортные средства и систему связи.

До этого ЦАХАЛ объявила еще три приграничных города — Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади — закрытой военной зоной. В последние дни подразделения армии проводили учения вблизи границ с Ливаном, отрабатывая «различные сценарии». Телеканал Kan сообщал, что военные планируют расширить наземную операцию в Ливане, которая, по их словам, направлена ​​на уничтожение военного потенциала «Хезболлы».