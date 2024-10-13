Израиль заявил, что не позволит «Хезболле» вернуться в приграничье на юге Ливана

ЦАХАЛ не позволит бойцам ливанского шиитского «Хезболла» вернуться в приграничные населенные пункты на юге Ливана даже после завершения наземной операции в этом районе, рассказал министр обороны Израиля Йоав Галант. Об этом пишет ТАСС.

Глава Минобороны пояснил, что вдоль границы с Израилем у «Хезболлы» находятся военные объекты, склады, проложены сотни тоннелей. Он добавил, что на складах движения находятся тысячи единиц оружия и ракет.

«Эти [военные объекты] будут уничтожены, и даже после того, как [израильские] войска уйдут, мы [ЦАХАЛ] не позволим террористам из «Хезболлы» вернуться в эти районы», — отметил Галант.

По его словам, подразделениям израильской армии поручено уничтожить военную инфраструктуру движения, гарантировать, что «террористы не смогут вернуться в эти места».

Министр констатировал, что действия ЦАХАЛ необходимы для обеспечения безопасности севера Израиля.