Названа решающая дата в конфликте Украины и России

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале предположил, что дальнейшая судьба конфликта Украины и России будет определена 18 октября. Именно в этот день президент США Джо Байден совершит визит в Германию, отложенный ранее из-за урагана в США. Там он планирует встретиться с лидерами Франции и Великобритании.

Там на совещании лидеров США, Британии, Франции и Германии будет решаться судьба Украины: будут решать, какова должна быть политика Запада: эскалация и удары дальними ракетами с риском ядерной войны? Или, наоборот, будет предложено перемирие России? Или решат продолжить эту войну против России силами украинской прокси армии, как сейчас? — задался вопросами политолог.

До этого Марков заявлял, что Россия может применить тактическое ядерное оружие только с целью деэскалации и сдерживания Запада от войны. Он добавил, что об угрозе ядерной войны теперь «кричит» Нобелевский комитет.

Путин сделал заявление о переговорах с Украиной

Ранее политолог заявил, что Запад все больше склоняется к возможности передачи России территорий Украины в обмен на обеспечение безопасности со стороны НАТО. Он отметил, что об этом стали активно говорить после интервью бывшего генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.