В провальной операции в Курской области ВСУ потеряли тысячи солдат, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что противник потерял в Курской области свыше 22,6 тыс. военнослужащих, более 1200 единиц бронетехники различных типов, в том числе 157 танков.

«Операция в Курской области провальная. Это единственное направление, где украинцы смогли использовать большое количество техники, поскольку большую их часть отправили туда. И этот резерв был в значительной степени израсходован. В боях в Курской области тысячи украинцев погибли или были ранены», — подчеркнул Меркурис.

По оценке экспертов, ВСУ не смогут долго удерживать занятые ими позиции в Курской области и попадут под удар в ходе российского контрнаступления.

Путин назвал причину атаки ВСУ на Курскую область

Аналитик предположил ранее, что Владимир Зеленский не переживет отступление ВСУ из Курской области. Он добавил, что этим нападением украинский лидер загнал себя в политическую ловушку.