Жители приграничного с Украиной города Суджа Курской области рассказали, что им пришлось бежать 20 км по полям от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на военных следователей Следственного комитета России.

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Другой житель Суджи рассказал, что в первые дни атаки ВСУ на регион в его доме отключили газ и свет, воды также не было несколько суток. Он вышел во двор, чтобы подогреть еду на костре, после чего заметил украинских военнослужащих, а далее — танки.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.