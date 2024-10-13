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WP: в Европе признали, что не могут обеспечить оружием ВСУ

Евросоюз не способен закрыть потребности Украины в оружии, самым простым выходом для нее из сложившейся ситуации является самостоятельное производство, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских дипломатов.

В Евросоюзе заявили, что не могут обеспечить Украину оружием
© globallookpress.com

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал «слишком медленным» производство вооружений в ЕС и США. Он отметил, что расширение украинских оборонных мощностей позволило бы сократить сроки поставок с нескольких лет до нескольких месяцев.

«Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, в котором нуждается Украина, и самый простой способ для украинцев — сделать это самостоятельно. Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее сами», — пояснил собеседник газеты.

Источник заметил, что выделение порядка $440 млн на украинскую военную промышленность со стороны западных стран является переломным моментом с точки зрения инвестирования государственных средств в оборонную промышленность Украины.

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По его данным, деньги будут направлены на производство ракет, дронов и другого оружия высокой дальности.

Напомним, что власти России осуждают военную и финансовую помощь Запада Украине и утверждают, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.