Евросоюз не способен закрыть потребности Украины в оружии, самым простым выходом для нее из сложившейся ситуации является самостоятельное производство, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских дипломатов.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал «слишком медленным» производство вооружений в ЕС и США. Он отметил, что расширение украинских оборонных мощностей позволило бы сократить сроки поставок с нескольких лет до нескольких месяцев.

«Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, в котором нуждается Украина, и самый простой способ для украинцев — сделать это самостоятельно. Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее сами», — пояснил собеседник газеты.

Источник заметил, что выделение порядка $440 млн на украинскую военную промышленность со стороны западных стран является переломным моментом с точки зрения инвестирования государственных средств в оборонную промышленность Украины.

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По его данным, деньги будут направлены на производство ракет, дронов и другого оружия высокой дальности.

Напомним, что власти России осуждают военную и финансовую помощь Запада Украине и утверждают, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.