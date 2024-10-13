Попавший в окружение боец ВСУ записал прощальное видео для родных. Его опубликовал Telegram-канал MilThemeZ.

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На кадрах украинский солдат в окопе сообщает, что их позиции со всех сторон окружили. На заднем плане слышно, как его сослуживец грустно сообщает: "Патроны - все, что осталось..." Далее следует нецензурное выражение, которое можно переиначить, как "нам всем скоро конец".

Под звуки разрывов боец ВСУ выдерживает драматическую паузу и произносит: "Всех люблю". Дальнейшая судьба этого военнослужащего неизвестна.

ВСУ потеряли сотни человек за сутки боев в Курской области

Напомним, в сентябре в Сети появилось предсмертное видео боевика ВСУ, записанное в Курской области. "Воды не пили два дня. Соседнюю посадку взяли. Кричат, сдавайтесь", - сообщил на камеру враг. Позднее он был уничтожен группой "Аида" из спецназа "Ахмат".