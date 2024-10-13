ВСУ потеряли сотни человек за сутки боев в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 300 человек за сутки боев в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

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Помимо этого, российские войска уничтожили десять единиц бронетехники противника, в том числе два танка Leopard. Также российские бойцы подбили самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства.

Всего с начала боев в Курской области ВСУ потеряли более 22 600 человек, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее 13 октября Минобороны отчиталось о занятии еще одного населенного пункта в Донецкой народной республике. Речь идет о селе Михайловке, которая входит в состав городского округа Донецк.