За минувшие сутки ВСУ в Курской области потеряли семь танков - в том числе два немецких Leopard, - БМП и две боевых бронемашины. Также уничтожены британская САУ AS-90, два миномета и 11 автомобилей.

Суточные потери живой силы ВСУ составили 300 человек, восемь военнослужащих сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска отразили пять контратак противника у населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин и Покровский, одну попытку прорыва через государственную границу РФ со стороны Украины в направлении поселка Новый Путь.

На этих участках ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, три танка, БМП Bradley, броневик и четыре автомобиля.