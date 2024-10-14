Губернатор сообщил о применении ВСУ мин «Лепесток» в Белгородской области

В Белгородской области бойцы Вооруженных сил Украины применили мины «Лепесток». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Поступила тревожная информация. В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины «Лепесток», — проинформировал он.

В результате на мине подорвался легковой автомобиль, это случилось в окрестностях села Красный Октябрь, продолжил Гладков.

«К счастью, никто не пострадал», — уточнил глава региона.

Участок дороги от Красного Октября в направлении села Чайки перекрыли оперативные службы. Губернатор рекомендовал временно воздержаться от поездок на этом отрезке.

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