Алаудинов назвал причину, по которой Запад не примет Украину в НАТО

Запад с высокой долей вероятности не примет Украину в Североатлантический альянс, так Вашингтон и Брюссель не желают прямого столкновения с Россией, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом пишет ТАСС.

Накануне в СМИ появились публикации о том, что Владимиру Зеленскому в ходе официального визита в Германию не удалось добиться передачи ракет Taurus и одобрения членства Украины в Североатлантическом альянсе.

«Вряд ли Украину возьмут в НАТО. И не думаю, что руководству НАТО, то есть руководству европейских стран и Америки, нужно, чтобы у них был прямой конфликт с Россией», — подчеркнул Алаудинов.

Генерал также напомнил, что внимание западных стран в настоящее время сосредоточено на Ближнем Востоке, где обострился конфликт между Ираном и Израилем.