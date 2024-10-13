Над Белгородской областью уничтожили еще три дрона ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью еще три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"13 октября текущего года в период с 20:05 до 20:25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали там.