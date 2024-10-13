ВСУ уходят из Дзержинска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

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По словам собеседника агентства, обстановка для украинских военных в Дзержинске "весьма плачевная", в связи с чем "они вынуждены снова бежать".

"Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города", — сказал представитель силовых структур.

Он уточнил, что ВСУ действуют по отработанной практике вывода сил малыми группами.