Перед штурмом Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) российская артиллерия нанесла точечный удар по командным пунктам управления 72-й отдельной моторизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и лишила противника возможности организованного сопротивления. Подробности штурма города РИА Новости раскрыли в силовых структурах ДНР.

Собеседник агентства указал, что Вооруженные силы России сумели взять город в полукольцо, тем самым обрезав снабжение. Он добавил, что одновременно с ударом артиллерии российские войска овладели шахтой «Южнодонбасская», которая является ключевым сегментом обороны Угледара.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что следующей крупной целью Российской армии после взятия Угледара станет Покровск. По его словам, ВСУ лишились одного из важнейших и мощнейших укрепрайонов, «на котором замыкалось все».

Названа решающая дата в конфликте Украины и России

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что российские войска, освободив Угледар, усилили обвал фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО).