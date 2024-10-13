Военные России уничтожили на Харьковском направлении разведывательную группу Украины, сообщает РИА Новости.

Она состояла из восьми человек. В составе группы был боевик с шевроном с флагом США. У него при себе не было документов. Не исключено, что он был профессиональным американским наемником и бывшим американским военным.

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Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что численность сформированного Западом «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего выходцев из Польши, Франции и Грузии.