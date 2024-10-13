Мобилизация: последние новости на сегодня 13 октября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 октября 2024, в материале «Рамблера».

В положение о кадровом резерве ВС РФ внесут изменения

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ об отмене положения о кадровом резерве, сообщает news.ru.

Глава военного ведомства приказал признать утратившим силу указ 2017 года. В пояснительной записке отмечается, что приказ утратил свою актуальность и будет отменен подготовленным проектом документа.

Реализация приказа Белоусова не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета.

Поступающие в вуз бойцы СВО смогут сдавать внутренние вступительные экзамены

Поступающим в вузы в рамках отдельной квоты, в том числе участников спецоперации и их детей, хотят предоставить право сдачи внутренних вступительных испытаний, сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий проект приказа подготовило Минобрнауки. Одно из нововведений нового порядка предусматривает предоставление лицам, имеющим право на прием в вузы по отдельной квоте, возможности сдавать внутренние вступительные испытания вне зависимости от того, поступают ли они на отдельную квоту.

Кроме того, проектом предлагается с 2025/26 учебного года проводить прием на обучение по программам магистратуры через портал госуслуг.

На Ставрополье создадут колоннаду памяти героев СВО

Колоннаду памяти Героев России, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции, начали создавать в Шпаковском округе на Ставрополье, сообщает ТАСС.

Как заявил глава муниципального округа Игорь Серов, объект на территории округа — дань уважения и памяти перед подвигом бойцов, вставших на защиту Родины.

Колонны будут установлены в два ряда с шестью арочными перекрытиями с двух сторон. Внутри колоннады разместят более десятка бюстов героев.