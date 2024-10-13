Силы МО РФ уничтожили БПЛА над регионом РФ

Силы МО РФ уничтожили БПЛА над Брянской областью
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО (противовоздушной обороны - прим. ТАСС) Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.
Российские штурмовики сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье
Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет.
"Оперативные службы работают на месте", - резюмировал губернатор.