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Силы МО РФ уничтожили БПЛА над Брянской областью

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Силы МО РФ уничтожили БПЛА над регионом РФ
© ТАСС
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО (противовоздушной обороны - прим. ТАСС) Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

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Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет.

"Оперативные службы работают на месте", - резюмировал губернатор.

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