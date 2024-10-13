Военнослужащие Вооружённых сил Украины предпочитают пулемёты Калашникова (ПК) оружию стран НАТО.

Об этом РИА Новости заявил старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон.

«Наши ПК, вот как раз обычный пулемёт Калашникова, они не бросают, потому что они лёгкие, его вытащить можно. А всё натовское они там оставляют», — рассказал боец.

Он подчеркнул, что пулемёты стран НАТО более сложные в разборке, чистке и обслуживании.

Кроме того, военнослужащий добавил, что украинские солдаты стараются не вступать в стрелковый бой или стреляют неприцельно до тех пор, пока у них не закончатся патроны, после чего выбрасывают оружие.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ и наёмники конфликтуют из-за обеспечения и экипировки на фронте.