Спецоперация на Украине 13 октября: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 октября 2024 года.
Боец рассказал о конфликтах боевиков ВСУ с иностранными наемниками
Солдаты Вооруженных сил Украины и иностранные наемники конфликтуют, сообщает РИА Новости.
Это происходит из-за лучшего обеспечения последних.
Помимо низкого уровня обеспечения, украинские солдаты гораздо хуже подготовлены.
Алаудинов заявил о «большой панике» ВСУ из-за Курской области
Продвижение российский солдат в Курской области вызвало «большую панику» у Киева, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
По его словам, это связано с тем, что Вооруженные силы Украины не ожидали такого «серьезного удара».
Отмечается, что российская армия двигается, закрепляется и зачищает участки.
Группа бойцов ВСУ из 79-й бригады сдалась в плен на Кураховском направлении
Солдаты Вооруженных сил Украины из 79-й бригады массово сдались в плен после того, как на их позиции сбросили листовки с предложением сложить оружие, сообщает RT.
Это произошло на Кураховском направлении. Группа противника выразила недовольство тяжёлыми условиями службы, включая необходимость самостоятельно приобретать обмундирование и другие необходимые вещи.
По их словам, условия на фронте невыносимы, они привели к растерянности и недовольству среди военнослужащих.