Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 октября 2024 года.

Боец рассказал о конфликтах боевиков ВСУ с иностранными наемниками

Солдаты Вооруженных сил Украины и иностранные наемники конфликтуют, сообщает РИА Новости.

Это происходит из-за лучшего обеспечения последних.

Помимо низкого уровня обеспечения, украинские солдаты гораздо хуже подготовлены.

Алаудинов заявил о «большой панике» ВСУ из-за Курской области

Продвижение российский солдат в Курской области вызвало «большую панику» у Киева, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

По его словам, это связано с тем, что Вооруженные силы Украины не ожидали такого «серьезного удара».

Отмечается, что российская армия двигается, закрепляется и зачищает участки.

Группа бойцов ВСУ из 79-й бригады сдалась в плен на Кураховском направлении

Солдаты Вооруженных сил Украины из 79-й бригады массово сдались в плен после того, как на их позиции сбросили листовки с предложением сложить оружие, сообщает RT.

Это произошло на Кураховском направлении. Группа противника выразила недовольство тяжёлыми условиями службы, включая необходимость самостоятельно приобретать обмундирование и другие необходимые вещи.

По их словам, условия на фронте невыносимы, они привели к растерянности и недовольству среди военнослужащих.