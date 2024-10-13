СМИ: в Ливане подтвердили планы развернуть армию на границе с Израилем

Ливанские власти желают добиться немедленного прекращения огня с Израилем и развернуть свою армию в районах под контролем шиитского движения «Хезболлах» возле границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера парламента Ливана, лидера шиитской партии «Амаль» Набиха Берри.

Об этом он заявил в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Речь шла о текущей ситуации в Ливане и политических усилиях, направленных на прекращение израильской агрессии. Берри «подтвердил официальную позицию Ливана, занятую ливанским правительством, по немедленному прекращению огня и развертыванию ливанской армии до международно-признанной границы между двумя странами во исполнение резолюции ООН 1701».

Также речь шла об усилии Франции по созыву международной конференции для преодоления гуманитарного кризиса в Ливане, возникшего в результате перемещения более 1,2 миллиона ливанцев из районов проживания.

Берри выразил благодарность Парижу и президенту за усилия, которые они прилагают на различных уровнях для поддержки Ливана и его народа во время текущего конфликта.

Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана. Тель-Авив продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, в которой погибли более 2 тысяч человек, более миллиона стали беженцами. Несмотря на это «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.