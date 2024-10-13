Раскрыт план подготовки ХАМАС перед атакой на Израиль

Палестинское движение ХАМАС перед атакой на Израиль 7 октября 2023 года разрабатывало три варианта нападения, проанализировав более 17 тысяч фотографий. Об этом сообщает издание Washington Post (WP) со ссылкой на документы.

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«Планы атаки были основаны на "огромной базе данных", включающей более 17 тысяч фотографий — от спутниковых снимков до фотографий израильских городов и пейзажей», — отмечает издание.

Также уточняется, что фотографии были сделаны с помощью беспилотных камер или взятых из социальных сетей. ХАМАС описало три возможных вектора атаки, а также предложило тактики, которые позволяют обмануть сотрудников израильских служб безопасности и дезориентировать их.

«Планы включают в себя сочетание низкотехнологичных операций, некоторые из которых были использованы 7 октября», — отмечает WP.

Ранее агентство Associated Press выяснило, что США потратили рекордную сумму в размере не менее 17,9 миллиарда долларов на военную поддержку Израиля с тех пор, как 7 октября 2023 года началась война в Газе, ставшая причиной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.