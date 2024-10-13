Алаудинов заявил, что подразделения ВСУ в Курской области паникуют

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области паникуют из-за проведенной недавно контратаки российских войск. Об этом в своем Telegram-канале заявил генерал-майор, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

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Генерал заявил, что в результате мощного удара 155-й и 810-й бригад морской пехоты России при помощи спецназа "Ахмат", украинские войска потеряли значительную часть оккупированной территории Курской области.

"В общей сложности, если взять все эти подразделения, действительно, сделали очень серьезную работу, создали очень серьезный ажиотаж у противника. Противник у нас реально в очень большой панике, потому что он получил очень серьезный удар", - заявил Алаудинов.

Он пояснил, что украинские войска явно не ожидали этой контратаку ВС России. До этого Апти Алаудинов рассказал о двух российских военных, пробиравшихся по тылам ВСУ.