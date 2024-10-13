Минздрав Ливана сообщил о гибели 11 человек при авиаударах Израиля

Самолеты израильских ВВС атаковали в субботу населенный пункт Эль-Муайсара, расположенный в регионе Фтух-Кесруан на севере Ливана, в результате погибли по меньшей мере 9 человек. Об этом говорится в сводке центра по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана. По его информации, еще 15 мирных граждан получили ранения.

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Эль-Муайсара является шиитским поселком, он находится по соседству с христианскими районами. 25 сентября там был убит при авиаударе член руководства шиитской организации "Хезболлах" шейх Хусейн Амро.

По сведениям центра, еще два человека погибли и четверо получили ранения в поселке Дейр-Билла, в 15 км от провинциального центра Батрун. Этот северный район также населен преимущественно христианами.

Новостной портал Elnashra передал о воздушном рейде на объекты "Хезболлах" в Картабе к северу от Бейрута, оттуда данных о жертвах и пострадавших не поступило.

В центральной части Ливана подверглись бомбардировке окрестности города Захле в долине Бекаа. В результате был нанесен материальный урон больницам "Телль-Шиха" и "Райяк", которые, несмотря на авианалет, продолжили работу. Повреждено также здание исламского медицинского центра "Хезболлах" в Айтите в южном округе Набатия. Оттуда поступили сведения о нескольких пострадавших среди санитаров и выводе из строя системы электроснабжения.

Интенсивные воздушные удары были нанесены по населенным пунктам, размещенным вдоль автотрассы Баальбек - Хомс, где находятся тыловые базы "Хезболлах". Там есть погибшие и раненые, их численность уточняется.