Израиль сузил круг своих целей в ответ на ракетную атаку Ирана

Израиль сузил круг своих целей иранской военной и энергетической инфраструктурой в ответ на атаку Ирана, заявили официальные лица США.

Отмечалось также, что нет никаких признаков того, что Израиль нанесет удар по ядерным объектам или совершит убийства. Хотя израильтяне еще не приняли окончательного решения о том, как и когда действовать.

В Вашингтоне чиновники подчеркнули, что у них нет информации, указывающей на то, что ответ поступит в ближайшее время. Они также признали, что Израиль не поделился с ними конкретными сроками.

Белый дом призывает израильское правительство принять пропорциональные ответные меры, сосредоточив внимание на военных объектах и избегая нападения на нефтяные, газовые и ядерные установки, сообщает телеканал NBC.News.