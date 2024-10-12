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Израиль сузил круг своих целей в ответ на ракетную атаку Ирана

Израиль сузил круг своих целей иранской военной и энергетической инфраструктурой в ответ на атаку Ирана, заявили официальные лица США.

Израиль сузил круг своих целей в ответ на ракетную атаку Ирана
© globallookpress.com

Отмечалось также, что нет никаких признаков того, что Израиль нанесет удар по ядерным объектам или совершит убийства. Хотя израильтяне еще не приняли окончательного решения о том, как и когда действовать.

В Вашингтоне чиновники подчеркнули, что у них нет информации, указывающей на то, что ответ поступит в ближайшее время. Они также признали, что Израиль не поделился с ними конкретными сроками.

Белый дом призывает израильское правительство принять пропорциональные ответные меры, сосредоточив внимание на военных объектах и избегая нападения на нефтяные, газовые и ядерные установки, сообщает телеканал NBC.News.