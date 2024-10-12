В ФРГ запретили военным участвовать в спортивных мероприятиях с россиянами

Минобороны ФРГ с лета запретило своим военнослужащим участвовать в мероприятиях Международного совета военного спорта (CISM) в случае участия в них коллег из России и Белоруссии. Об этом сообщила газета Bild.

Издание уточнило, что CISM не исключал из своих рядов Россию и представители страны могут принимать участие в его состязаниях. Поводом для принятия решения Минобороны ФРГ якобы стали фотографии, на которых запечатлены вместе военные из России и Германии. В частности, в конце февраля 2024 года в Бангладеш по линии CISM прошли соревнования по стрельбе из лука. На церемонии награждения восемь российских военнослужащих позировали рядом с семью представителями Бундесвера, включая главу германской делегации подполковника Кристиана Люцкендорфа.

Комментируя эту ситуацию, представитель Минобороны ФРГ заявил газете, что якобы "после того, как стало известно о фотографиях, министерство сразу же отреагировало и обсудило инцидент с ответственными руководителями".

"С участвовавшими в соревновании CISM военными Бундесвера была проведена разъяснительная работа. Было ясно дано понять, что такие фото неприемлемы", - утверждали в ведомстве.

Однако, как выяснила Bild, и после этого бундесверовцы позировали на фото с российскими военными на двух других мероприятиях CISM - на 79-й сессии Генеральной ассамблеи организации, прошедшей в мае в Танзании, и на чемпионате CISM по баскетболу в июне в Сербии. В Минобороны ФРГ изданию заявили, что отреагировали на это.