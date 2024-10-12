Армия Израиля расширила закрытую военную зону на севере страны

Израильские военные объявили еще пять районов на севере Израиля закрытой военной зоной. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В соответствии с оценкой ситуации было принято решение с 20:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) объявить закрытой военной зоной районы Зарит, Шомера, Штула, Нетуа и Эвен-Менахем", - говорится в заявлении.

В израильской армии отметили, что "вход в эту зону строго воспрещен".

23 сентября израильская армия начала операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам ливанского движения. В результате одного удара 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла. Движение подтвердило его гибель и обещало продолжать противостоять Израилю. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.