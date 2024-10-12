МО РФ отменяет положение о кадровом резерве ведомства

Минобороны России отменяет положение о кадровом резерве ведомства (гражданская служба) в связи с утратой актуальности, соответствующий проект приказа министра обороны Андрея Белоусова опубликован.

"Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны ‎Российской Федерации от 14 августа 2017 г. №495 "Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации" <...> с изменениями, внесенными приказом министра обороны Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. №698", - говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу уточняется, что "приказ <...> утратил свою актуальность и будет отменен подготовленным проектом приказа".