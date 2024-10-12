Эксперт рассказал, когда Россия сможет занять Покровск

Взятие под контроль Покровска (Красноармейска) в Донбассе даст России стратегическое преимущество в конфликте с Украиной, осуществить его удастся ближе к Новому году. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Живов, сообщает «Лента.ру».

Живов пояснил, что Покровск (Красноармейск) — это крупный военный узел, через который Вооруженные силы Украины осуществляют снабжение фронта, подвоз артиллерийского снаряжения и военнослужащих.

По его словам, с учетом уже взятого Угледара грядущее взятие Покровска «позволит наши боеголовки перенести дальше по флангу противника на Донбассе, тем самым обрушить линию фронта».

Понимая это, ВСУ перебрасывают к городу дополнительные силы и стараются удержать его. Живов высказал предположение, что российские силы займут Покровск к Новому году.

8 октября сообщалось, что взятие под контроль ВС РФ западно-донецкой агломерации с центром в Покровске (Красноармейске) может оказать серьезное давление на оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.