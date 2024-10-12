Российская армия значительно улучшает свой военный потенциал, используя терминалы Starlink, захваченные на Украине. Об этом в субботу, 12 октября, со ссылкой на источники пишет The Washington Post.

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— У украинской армии, уступающей по вооружению и численности, было одно важное преимущество перед врагом: интернет через терминалы Starlink. Теперь он есть и у русских, — пишет издание.

Отмечается, что российская армия стала более маневренной, имея в своем арсенале терминалы Starlink. Это позволяет российским военным использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время атак, проводить больше вылетов беспилотников и атаковать украинские войска точным артиллерийским огнем, передает газета.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов предсказал капитуляцию президента Украины Владимира Зеленского в связи с успехами российских войск в зоне специальной военной операции. Он добавил, что российские войска успешно продвигаются в районе Торецка и Часова Яра.

Зеленский выдвинул условия, на которых согласится прекратить боевые действия на территории страны. Украинский лидер потребовал гарантии безопасности со стороны Запада, а также ускорить вступление Киева в Евросоюз. Возможен ли такой сценарий на Украине или подобные условия — лишь мечты Зеленского, «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым.