В Киеве назвали риски потери Покровска для экономики Украины

Потеря Покровска (украинское название Красноармейска) несет как военные, так и экономические риски для Украины, заявил исполнительный директор украинской компании GMK Center Станислав Зинченко. Об этом пишет РИА «Новости».

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек.

По его мнению, утрата города может серьезно ударить по способности Украины поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны.

Зинченко подчеркнул, что без сталелитейных заводов экономика страны «попросту умрет, так как это очень, очень важная ее часть».

Кроме того, отметили журналисты, Покровск считается воротами в остальную часть Донецкой области, открывает путь к Днепропетровску (украинское название — Днепр).