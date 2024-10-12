Польша провела переговоры о праве сбивать российские ракеты

База противоракетной обороны (ПРО) Североатлантического альянса в польском Редзиково сможет сбивать российские ракеты, если они будут направлены на территорию страны. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Radio Rebeliant.

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«В ближайшие недели мы откроем базу противоракетной обороны в Редзиково недалеко от Пуцка (города в Поморском воеводстве, на Балтийском побережье — «Газета.Ru»). Это база, о которой мы договорились с США», — заявил он.

Сикорский добавил, что провел необходимые переговоры, чтобы была возможность «сбивать и российские ракеты, летящие по Польше, а не только иранские ракеты, летящие по США».

База, о которой идет речь, предназначена для обнаружения, отслеживания, а также перехвата баллистических ракет. В США заявляли, что несмотря на ее расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России.

8 октября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что принятие решений о возможности перехвата российских ракет или беспилотников на подлете к границам Североатлантического альянса останется в компетенции отдельных стран, тогда как роль объединения заключается в обмене информацией и консультациях.