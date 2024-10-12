В США заявили о большой пользе Starlink для российских военных

Российская армия сильно улучшила свой боевой потенциал на Украине при помощи активного использования терминалов связи Starlink. Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

До недавнего времени, как уточняется в материале, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) было одно важное преимущество перед российскими военными. Уступая по объемам вооружений и численности, украинская армия пользоваться высокоскоростным интернетом через терминалы Starlink.

«Но теперь он есть и у русских», — посетовали собеседники газеты.

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Украинские солдаты рассказали, что российские военные используют высокоскоростной спутниковый интернет для улучшения координации во время проведения атак, совершения больше вылетов беспилотников и нанесения ударов по частям ВСУ прицельным артиллерийским огнем. В результате российская армия за последнее время стала более маневренной. При этом власти США никак не могут повлиять на то, что терминалы попадают в руки армии РФ. Всему виной растущий «черный» рынок, заключается в статье.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский заявил, что власти его страны продолжат закупать терминалы Starlink для украинских военных. По его словам, подобные терминалы не спонсируются Илоном Маском, на фоне чего Польша в настоящее время является единственным государством, которое продолжает помогать Украине в этом вопросе.