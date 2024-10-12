Семь украинских солдат сдались в плен за сутки

За минувшие сутки семь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (Минобороны) РФ.

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Суммарные потери противника за сутки в российском ведомстве оценили в более чем 400 человек. Кроме того, солдатами РФ были уничтожены 18 единиц бронетехники ВСУ. Речь идет в том числе о шести танках, двух боевых машинах пехоты, десяти бронированных транспортных средствах, пояснили в Минобороны.

Российским военным также удалось подбить две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, и РСЗО Vampire из Чехии, четыре миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и 14 автомобилей, заключили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 снарядов HIMARS и 125 беспилотников ВСУ. Четыре украинских дрона, как уточнили в ведомстве, были сбиты в Курской и Белгородской областях.