Стало известно, почему нельзя расстреливать пленных бойцов ВСУ

Закон запрещает расстреливать пленных на поле боя, заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с NEWS.ru. По его словам, согласно Женевской конвенции, это считается военным преступлением. Если пленный противник подозревается в убийстве мирных граждан, то расстрелы по-прежнему запрещены. В этом случае следственные органы уже после боя проводят необходимые мероприятия, и военному выносится наказание по закону.

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По закону нельзя расстреливать пленных на поле боя. Это военное преступление. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными <...> А потом, кого убивать? Тех, кто входит в отделение, которое предполагаемо совершило преступление? Взвод или роту? А может тогда всех пленных ВСУшников убивать? Кто будет принимать решение? — отметил Царев.

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Ранее сообщалось, что пленные бойцы Вооруженных сил Украины попросили предоставить им российское гражданство. Военкор Юрий Котенок отметил, что таких солдат становится все больше.

По словам военкора, в Донбассе зафиксированы случаи, когда украинцы дважды попадали в плен. Также сейчас все меньше людей, которые соглашаются выполнять приказы командования ВСУ.