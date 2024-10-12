ВС России нанесли поражение энергетической инфраструктуре, обеспечивавшей ВПК Украины
Вооруженные Силы России в последние сутки нанесли удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, поддерживавшим ВПК страны, сообщило Минобороны.
Авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского военно-промышленного комплекса, указало ведомство в своем Telegram-канале.
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С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета и 33 тыс. 544 беспилотных аппарата. Также поражены 582 ЗРК, 18 611 танков и бронированных машин, 1470 РСЗО, 16 тыс. 48 орудий полевой артиллерии и минометов.
Напомним, с 5 по 11 октября ВС России нанесли 38 высокоточных ударов по украинским военным объектам.