Российские штурмовики сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Российские штурмовики Су-25 ракетным авиаударом сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что удар нанесли авиационными ракетами по разведанным целям.

После этого экипажи совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета. «Личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», — заключили в Минобороны.

Ранее Минобороны России показало кадры, как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области.