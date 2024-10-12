Израиль определился с целями атаки на Иран

Израиль ограничил перечень потенциальных целей для ответного удара по Ирану. Так, в списке находятся объекты военной и энергетической инфраструктуры страны, но ударов по ядерным объектам не планируется, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на официальных лиц США.

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«Израиль сузил круг целей для ответного удара на атаку Ирана. Речь идет о военной и энергетической инфраструктуре Ирана», — передает телеканал.

В сообщении NBC News подчеркивается, что нет данных о планах Израиля наносить удары по ядерным объектам иранской стороны. Источники также указывают на отсутствие информации о точных сроках возможного ответного действия с израильской стороны.

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Согласно информации телеканала, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с коллегой из Израиля Йоавом Галантом. В ходе беседы они обсудили основные моменты предполагаемого ответа страны на действия Ирана. Однако неясно, делал ли Галант какие-либо конкретные заявления относительно планов Израиля.

Также Йоав Галант в интервью телеканалу CNN не исключил возможность ударов по ядерной инфраструктуре иранской стороны. Он добавил, что Израиль координируется с США, но решение о способе ответного удара страна будет принимать самостоятельно.