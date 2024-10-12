В Курской области рассказали о сожжении ВСУ жилых домов с телами убитых ими людей

© Lenta.ru

В Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сжигали дома с телами убитых ими мирных граждан. Об этом заявила волонтер Мария, помогающая эвакуировать людей из занятых украинскими подразделениями районов региона, передает ТАСС.

Она рассказала, что в Кореневском районе Курской области солдаты ВСУ расстреляли ее родственников за то, что те вышли из подвала. В числе погибших оказались мать девушки, имевшая инвалидность, отец и 96-летняя бабушка.

Военкор заявил о необычной просьбе пленных бойцов ВСУ