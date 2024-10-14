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Rai1: трое итальянских наёмников получили ранения на Украине

Трое итальянских наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины, получили ранения на южном участке фронта.

Трое итальянских наемников получили ранения на Украине
© РИА Новости

Об этом передаёт телеканал Rai1.

Отмечается, что один из наёмников, Юрий Превитали, пострадал при ударе беспилотника. Имена остальных итальянцев не называются.

Автором репортажа о пострадавших наёмниках стала журналистка Стефания Баттистини, которая в России находится в розыске за незаконное пересечение государственной границы в Курской области. Против неё также возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении наёмника из Грузии Георгия Кесарели, который принимал участие в атаке на Курскую область.

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