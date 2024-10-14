Трое итальянских наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины, получили ранения на южном участке фронта.

Об этом передаёт телеканал Rai1.

Отмечается, что один из наёмников, Юрий Превитали, пострадал при ударе беспилотника. Имена остальных итальянцев не называются.

Автором репортажа о пострадавших наёмниках стала журналистка Стефания Баттистини, которая в России находится в розыске за незаконное пересечение государственной границы в Курской области. Против неё также возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении наёмника из Грузии Георгия Кесарели, который принимал участие в атаке на Курскую область.