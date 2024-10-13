Над Белгородской областью уничтожили три дрона ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

"13 октября около 18:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали там.

Позже в ведомстве объявили об уничтожении третьего беспилотника в 19:15 мск.

В новость внесены изменения (20:01 мск) - добавлена информация об уничтожении третьего беспилотника.