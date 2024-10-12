Военкор заявил о необычной просьбе пленных бойцов ВСУ

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины попросили предоставить им российское гражданство, сообщил в Telegram-канале военкор Юрий Котенок. По его словам, таких солдат становится все больше.

Пленные украинцы просят предоставить им гражданство России. Таких становится все больше. Многие бывшие военнослужащие ВСУ отказываются быть обменянными назад, на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией, — написал Котенок.

По словам военкора, в Донбассе зафиксированы случаи, когда украинцы дважды попадали в плен. Также сейчас все меньше людей, которые соглашаются выполнять приказы командования ВСУ.

Российский военный уличил пленных бойцов ВСУ во лжи

Ранее пленный боец ВСУ Виктор Исаев обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи. По его словам, за жизнь солдат никто не переживает. Он обратился к товарищам и согражданам с призывом не отправляться в Курскую область, а лучше сразу сдаваться, так как кругом вранье.

Некоторые украинские военные, которые попали в плен под Курском, отказались участвовать в обмене. Они объяснили, что не хотят идти на этот шаг, так как впоследствии их вновь отправят на поле боя. Один из солдат предложил товарищам сложить оружие, чтобы сохранить свою жизнь.