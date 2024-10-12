Российские войска уничтожили технику для доставки боеприпасов ВСУ

Расчеты беспилотников группировки войск «Юг» уничтожили на северском направлении технику, которая осуществляла подвоз боеприпасов к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

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«По выявленным целям были нанесены удары с применением FPV-дронов, которые привели к уничтожению автомобилей с личным составом и боеприпасами», — сообщили в ведомстве.

Российские военные нанесли массированные удары по позициям ВСУ

Ранее соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины попытались напасть на Белгородскую область, однако их атака была успешна отбита ВС России. По его словам, слухи о том, что ВСУ удалось зайти на территорию российского региона и совершить страшные преступления, неверны.