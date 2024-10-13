Ядерные учения НАТО назвали сигналом для России

Ядерные учения НАТО должны быть сигналом для России, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, они призваны продемонстрировать Москве, что даже в условиях готовящихся изменений в ее ядерной доктрине Запад готов к ограниченной ядерной войне в Европе.

«Поэтому НАТО "подняло перчатку" и демонстрирует, что оно готово к ответу"», — объяснил Коротченко. Он уточнил, что новый руководитель Североатлантического альянса — это «генсек для ограниченной ядерной войны в Европе». По мнению аналитика, европейцы в данном случае выступают абсолютными заложниками политики США.

Ранее, 25 сентября, президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке или с участием ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ. Плюс к этому Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.