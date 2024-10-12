Пленные украинцы захотели получить гражданство России. Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок в Telegram.

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«Таких становится все больше. Многие бывшие военнослужащие ВСУ отказываются быть обменянными назад, на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией», — написал он.

По его словам, в Донбассе известны случаи попадания украинцев в плен по второму разу. Он добавил, что все меньше украинских военных «желают выполнять преступные приказы Киева».

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Ранее сообщалось, что одессит, которого мобилизовали в Вооруженные силы Украины и отправили в Курскую область, попал в плен к пехотинцам ВС России и отказался возвращаться на родину. Одессит попал в плен в процессе стрелкового боя, тогда он был ранен в ногу и голову.

8 октября пленный украинский военный Юрий Марсюк рассказал о мобилизации в ВСУ инвалидов с ампутированными конечностями.