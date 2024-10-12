«Хезболла» предупредила об ударах по домам и базам в Израиле

Ливанское движение «Хезболла» предупредило об ударах по домам на севере Израиля, используемым ЦАХАЛ, а также военным базам в крупных городах. Об этом говорится в Telegram-канале «Исламского сопротивления».

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Местных жителей призвали не находиться вблизи указанных объектов «до дальнейшего уведомления». В движении предупредили, что опустевшие от обстрелов населенные пункты на севере Израиля будут пустовать до тех пор, пока ЦАХАЛ не прекратит боевые действия против сектора Газа и Ливана.

Ранее Израиль призвал жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться. Это касается людей, проживающих в районе Бурдж-аль-Бараджне. Отмечается, что, согласно данным израильских военных, неподалеку от их домов находятся объекты ливанского шиитского движения «Хезболла».

До этого самолеты израильских Военно-воздушных сил нанесли два удара по жилым домам в южном пригороде Бейрута.