Алаудинов сообщил о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

Попытка украинских войск атаковать территорию Белгородской области была успешна отбита. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Если идти дальше вниз по Белгородскому региону, там кто-то рассказывает, что кто-то куда-то зашел, там какие-то страшные действия совершили подразделения ВСУ. Это тоже неправда, они попытались на одном участке пробиться, подойти некрупными силами, но их так оторвали, потрепали, что они, кто остался жив-цел, вернулись обратно", - сказал Алаудинов.

Алаудинов заявил, что в Курской области освободили 15 населенных пунктов

Он уточнил, что ВС РФ фиксирует на украинской стороне границы концентрации сил ВСУ.