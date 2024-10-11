Сикорский раскрыл предназначение новой базы ПРО США в Польше

Американская база ПРО в польском Редзикове предназначена для уничтожения иранских и российских ракет. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает «РИА Новости».

Он указал, что открытие базы запланировано на ближайшие недели.

«Это та база, о которой мы договорились с Соединенными штатами. Я в ходе переговоров добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на США», — отметил Сикорский.

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База в Редзикове располагается в 165 километрах от границы России. На ней размещены радары AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3).