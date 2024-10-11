Экипаж Су-35 предотвратил столкновение с дроном Reaper в Сирии

Беспилотник MQ-9 Reaper коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским самолетом Су-35 в Сирии. Благодаря мерам, принятым летчиком РФ, столкновения удалось избежать. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"Над провинцией Хомс произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Игнасюк.

По его словам, самолеты коалиции шесть раз за прошедшие сутки нарушили правила использования воздушного пространства Сирии, а также два раза нарушили протоколы деконфликтации.