Оказавшийся в российском плену одессит отказался возвращаться на Украину
Одессит, которого мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и отправили в Курскую область, попал в плен к пехотинцам ВС России и отказался возвращаться на родину. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель силового ведомства.
«Один из плененных в Курской области всушников оказался мобилизованным одесситом… Одессит попросил российских морпехов не отправлять его обратно на Украину», — заявил собеседник агентства.