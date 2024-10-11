Оказавшийся в российском плену одессит отказался возвращаться на Украину

Одессит, которого мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и отправили в Курскую область, попал в плен к пехотинцам ВС России и отказался возвращаться на родину. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель силового ведомства.

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